[OP-ED]: La presidencia de Trump ya está sobre nosotros

¿Está usted preparado para el Presidente Trump? Esté preparado o no lo esté, en solo dos días el presidente twittero tomará posesión del cargo, y lo que es peor, habrá que soportarlo durante cuatro años. Nadie –ni siquiera él mismo—sabe adónde Donald Trump conducirá la nación, pero lo que sí es seguro es que no será a un jardín de rosas.

Todos los días el presidente electo genera un diluvio de noticias que amenaza con ahogar el país en una oleada de estupidez, ignorancia y ridículo. Sería risible de no ser porque el arrogante y xenofóbico Trump está a punto de convertirse en la persona más poderosa de la Tierra, hasta el punto de que tendrá a su disposición los medios para destruir el planeta. Una perspectiva bastante inquietante, ¿no les parece?

Por esa razón organizaciones progresistas de todo el país están movilizándose para protestar y resistir los planes de Trump de desmantelar los servicios sociales, atacar la libertad de prensa, pisotear los derechos civiles, deportar masivamente a los inmigrantes y debilitar la democracia.

Como lo reportaran Common Dreams y Bill Moyers, el 10 de enero decenas de grupos lanzaron United Resistance, una campaña para “unirnos en apoyo de justicia racial, social, ambiental y económica y en oposición a la islamofobia, la xenofobia, el racismo, la homofobia, el sexismo y todas esas fuerzas que harían trizas una democracia de, por y para todo el pueblo”.

“Nos enfrentamos al fascismo ahora mismo”, señaló Eveline Shen, directora ejecutiva del grupo Forward Together, que participa en la campaña. El Center for Biological Diversity, United We Dream, el Ella Baker Center for Human Rights, Advancement Project y Free Press también se han unido, junto a muchos otros, a la resistencia.

Irónico, pero nada sorprendente es el hecho de que la antigua estrella de televisión ocupará la Casa Blanca con un nivel de aprobación más bajo que el de cualquiera de sus predecesores.

Según una encuesta de CNN, la popularidad actual de Trump es de 40%, unos increíbles 44 puntos por debajo de la de Barack Obama cuando este ascendió a la presidencia en enero del 2009. Mientras más se acerca la presidencia de Trump más y más gente parece reconsiderar su apoyo al magnate neoyorquino.

Una de las causas principales del desplome de la popularidad de Trump es su ataque al plan de salud conocido como Obamacare, al que calificó repetidamente de “desastre” durante la campaña y al que prometió revocar tan pronto tomara posesión. De repente, mucha de la misma gente que votó por él se enfrentan a la realidad de que revocar Obamacare significa que sus familias ya no tendrán cobertura médica. Esto, por supuesto, no es de su agrado, y así se lo están haciendo saber a sus congresistas.

Aun antes de asumir el cargo, Trump, quien admira a Vladimir Putin profundamente, ha lanzado una sombra de incertidumbre y desconfianza sobre un mundo ya extremadamente peligroso con en una serie de entrevistas provocativas, descuidadas y arrogantes. Desde México a la China pasando por Alemania, Trump ha conseguido enfurecer a prácticamente todo el mundo. Imagínense lo que será capaz de hacer una vez que sea presidente.

Vienen cuatro años difíciles para todos, pero para nadie más que para los inmigrantes, a los que Trump ha prometido perseguir y deportar masivamente durante sus primeros meses en la Casa Blanca. La gente decente tiene que levantarse y protestar con toda su fuerza contra semejante atrocidad.

Hay que derrotar el fascismo.