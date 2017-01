¿Qué esperan las salas de cine en el 2017?

El 2017 no sólo significa una nueva oportunidad, tras los desagrados que trajo consigo el año que pasó.

El Séptimo arte espera asimismo por lo menos 30 nuevos títulos que tienen a fanáticos contando los días.

Resident Evil: The Final Chapter, LEGO Batman, The Dark Tower, Old Man Logan, Kong: Skull Island y la Bella y La Bestia son tan sólo algunas de las películas animadas, de ciencia ficción y fantasía que pueden esperar los fanáticos durante el año que promete ser el más importante en la historia del cine comercial contemporáneo.

Asimismo, Fast and Furious 8, Guardianes de la Galaxia 2, Piratas del Caribe 5, Bad Boys 3, Kingsman 2, Despicable Me 3, War for the PLanet of The Apes, Transformers, Cars, Alien: Covenant, The Equalizer 2, Blade Runner 2, Insidious 4, Star Wars Episode VIII, y Guerra Mundial Z 2 son algunas secuelas que prometen superar sus antecesores en taquillas, y que han transformado al 2017 en el “año de las secuelas”.

Para más información consulta tu cine preferido.