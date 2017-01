Soda Stereo imaginada por el Cirque du Soleil

La compañía de entretenimiento canadiense, Cirque du Soleil, ha anunciado el estreno de su obra tributo a una de las bandas de rock más importantes en la historia de la música latinoamericana: Soda Stereo.

El “montaje dramático de artes circenses y esparcimiento callejero” – como se describe a sí misma la compañía – tiene una trayectoria de más de 30 años, llevando al mundo entero espectáculos que conjugan la música en vivo, la danza y el arte callejero en el que se desempeñaban sus fundadores Guy Laliberté y Daniel Gauthier antes de fundar la agrupación.

Con obras como O, La Nouba, Varekai y Delirum, el grupo de artistas ha recorrido grandes escenarios con un montaje inigualable en su estilo y forma, cosechando reconocimientos como el Premio Bambi (1997), el Rose d’Or (1989), tres galardones Gemini y hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hasta la fecha, el Cirque du Soleil ha hecho dos tributos importantes a artistas internacionalmente reconocidos: The Beatles LOVE (2006) y Michael Jackson ONE (2013) – que posteriormente se transformó en un show de Arena con el Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour (2011-2014) - llevando su trabajo a un nivel colaborativo con el recopilatorio musical de ambos íconos frente a una audiencia sobretodo anglosajona.

Desde el 2013, la compañía canadiense se había planteado realizar un espectáculo inspirado en la obra musical de Soda Stereo, una banda argentina formada en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Este trío estuvo activo hasta su gira de despedida en 1997 cuando decidieron separarse en la cumbre de su producción. Posteriormente, durante el año 2007, la banda organizó una gira para satisfacer a su fiel fanaticada y a la nueva generación de adeptos, que titularon Me Verás Volver y que recorrió toda América Latina, reviviendo no sólo un sentimiento continental de devoción hacia su música, sino también la reivindicación de su obra como una de las más importantes en la historia.

Video of o5ywgiKdk7o

Gustavo Cerati, compositor fundamental y frontman de la agrupación, llevaba simultáneamente la producción de su carrera solista que parecía estar en su momento cúspide, no sólo por la calidad de sus composiciones sino por su capacidad de contemporanizar el sonido y su ya reconocida prodigiosidad en la guitarra. Su trayectoria como artista solista puede verse evolucionar desde Bocanada (1998) hasta el álbum mejor realizado y con el que se despidió en Caracas (Venezuela) cuando un accidente cerebrovascular le sorprendió, y que paradójicamente se titula Fuerza Natural.

Desde aquél fatídico 15 de mayo de 2010, Cerati estuvo en estado comatoso asistido, hasta el día 4 de septiembre de 2014 cuando falleció sin sufrimiento en Buenos Aires.

Fueron estos primeros años de duelo y de asimilación los que permitieron a los otros integrantes de Soda Stereo organizar y colaborar tanto con el Cirque du Soleil como con POPArtMusic para gestar un espectáculo en torno a la obra de la icónica banda.

Finalmente, será el 2017 el año que vea uno de los comebacks más esperados por la fanaticada del Rock Nacional Latinoamericano. Las fechas estipuladas son:

9 de marzo al 14 de mayo: Stadium Luna Park, Buenos Aires, Argentina

25 al 31 de mayo, Orfeo Superdomo, Córdoba Argentina

17 al 21 de junio, Jockey Club del Perú, Lima.

19 al 27 de julio, Movistar Arena, Santiago de Chile

2 al 23 de septiembre, Parque Salitre Mágico, Bogotá, Colombia.

Y las entradas están disponibles en la página del Cirque du Soleil