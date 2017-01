Construyendo desde los cimientos – Marin Arias

Marin arias desarrolló su espíritu emprendedor a temprana edad. Habiendo construido su carrera desde entonces, su labor ha estado marcada por el servicio y por proveer asistencia legal a aquellos que en algún momento enfrentaron situaciones que son similares a las que él mismo tuvo que enfrentar cuando era joven.

Cuando su padre fue dado de baja por una herida, Arias tomó la iniciativa de reemplazar a su padre en el negocio de la construcción para sostener a su familia. Trabajando al mismo tiempo de terminar el colegio y la universidad, Arias dedicó este tiempo a buscar la manera de ser exitoso no sólo para sí mismo sino para su familia: “él no entendía sus derechos, como la compensación del trabajador por lesiones. Fue causada por un techo defectuoso y no tenía idea de que el seguro debía cubrirlo. Tuve que mantener a la familia así que sé muy bien lo que es que quien trae el pan a la casa esté herido, porque básicamente éramos inmigrantes y no teníamos nada”, dice Arias.

Tras graduarse de la Escuela de Derecho de La Universidad de Boston en 1993, Arias comenzó a trabajar en una firma local en Miami y eventualmente se mudó a Filadelfia donde trabajó como Fiscal Adjunto de la Ciudad de Filadelfia y también trabajó como Asesor Principal de Comcast. Tras trabajar allí durante un tiempo considerable e inspirarse en ayudar a las personas de manera más directa, Arias comenzó su propia firma dedicada a ayudar a aquellos que han sido víctimas de lesiones cuya causa les es ajena. “Es por ello que hago lo que hago. Porque entiendo que los inmigrantes que trabajan arduamente no saben qué hacer cuando se lesionan”.