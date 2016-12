2016: un año fatídico para las artes

Estos últimos doce meses se han llevado consigo a figuras importantes de la escena artística internacional, dejando desolados a miles de fans y dejando un vacío importante en la plantilla de artistas, que pareciera no tener generación de relevo.

Desde David Bowie hasta Carrie Fischer, estos son las personalidades que nos han dejado este año:

David Bowie (1947):

Cantante, compositor y actor inglés; icono de la música, la moda y quien marcase tendencias durante más de 30 años. Reconocido por canciones como Space Oddity, Starman, Ashes to Ashes y Let’s Dance. Resumir la prolífica historia de este personaje necesitaría una antología entera. La industria musical ha perdido a una figura irremplazable.

Hernán Gamboa (1946):

Conocido como el cuatro de Venezuela, Gamboa fue un músico, compositor y cantante fundamental en la escena folclórica venezolana. Formó parte de una generación de artistas inigualables, y su aporte a la música latinoamericana fue como embajador de la instrumentación criolla, llevando el cuatro a todos los rincones del mundo. Fueron 50 años de carrera artística y 200 tipos de composiciones.

Alan Rickman (1946):

Actor y director inglés conocido por su voz particular y por sus actuaciones en papeles como Hans Gruber en Duro de Matar, Severus Snape en Harry Potter, el Sheriff de Nottingham en Robin Hood: el príncipe de los ladrones y Harry en Love Actually.

Glenn Frey (1948):

Cantante, compositor y actor norteamericano, mejor conocido por ser el fundador y uno de los compositores de la banda de rock Eagles. Frey contribuyó a la historia de la música con piezas como Take it easy, Already Gone, Heartache Tonight y Hotel California.

Zaha Hadid (1950):

Arquitecto nacida en Irak y nacionalizada en Inglaterra, quien fuera la primera mujer en recibir el Premio Pritzker en Arquitectura en el 2004, recibió el título de Dama de la mano de Elizabeth II por servicios a la arquitectura y en el 2015 fue la primera mujer en recibir el la Medalla de Oro Real por parte del Royal Institute of British Architects. Su trabajo fue un punto de inflexión en la historia de la arquitectura por la liberación de la geometría estructural, creando formas fluidas con varios puntos de perspectiva a través de la geometría fragmentada que “evoca el caos y el flujo de la vida moderna”.

Ricardo Larraín (1957):

Editor y director de cine chileno, conocido por su pieza The Frontier, que ganó el Silver Bear en el 42vo festival de cine de Berlín.

George Martin (1926):

Mejor conocido como “El Quinto Beatle”, Martin fue un productor, arreglista, compositor, conductor, ingeniero de sonido y músico inglés, que contribuyó en cada uno de los álbumes originales de los Beatles. Su trabajo se vio representado en piezas históricas como Yesterday, Penny Lane, Eleanor Rigby, Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, y muchas otras.

Nancy Reagan (1921):

Fue una actriz americana y la esposa del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.

Umberto Eco (1932):

Novelista italiano, crítico literario, filósofo, semiótico y profesor. Umberto Eco fue uno de los italianos más importantes del siglo XX, no sólo por su éxito como novelista (El nombre de la rosa) sino por su investigación en semiótica y en filosofía occidental, a través de ideas notables como la “obra abierta” y la “intención del lector”, ambas incluidas en teorías de la recepción.

Mariano Mores (1918):

Compositor argentino de tango y pianista. Fue compositor de piezas clásicas como Uno (1943), Sin palabras (1946) y Cafetín de Buenos Aires (1948)

Prince (1958):

Fue un cantante, compositor, intérprete y productor norteamericano, reconocido por su trabajo innovador, por romper estructuras en la escena musical y por su extravagancia dentro y fuera del escenario. Prince fue uno de los compositores más importantes y guitarristas más prolijos, además de tener un rango vocal impresionante. Fue autor de piezas como I wanna be your lover, Little Red Corvette, Purple Rain y Kiss.

Rubén Aguirre (1934):

Actor y humorista mexicano, reconocido por interpretar al Profesor Jirafales en El Chavo del 8, entre 1971 y 1992.

Leonard Cohen (1934):

Fue un cantante, compositor, músico, poeta, novelista y pintor canadiense. Con una profundidad única en torno a la reflexión, Cohen ha marcado la pauta dentro de la narrativa del siglo XX, al abordar temas desde la religión hasta el aislamiento y la sexualidad. Inició su carrera como novelista y sería solo a los 33 años cuando lanzaría su primer álbum. Su nombre se ha inmortalizado al lado de piezas como Hallelujah.

Harper Lee (1926):

Fue una escritora americana ganadora del premio Pulitzer por su gran obra Matar a un ruiseñor, que fue llevada al cine por Robert Mulligan. Tuvo una profunda amistad con Truman Capote y mantuvo una vida retirada de la escena pública.

Juan Gabriel (1950):

Mejor conocido como “el Divo de Juárez”, fue un cantautor, actor, compositor, productor y músico mexicano, reconocido por su contribución a la música popular latinoamericana. Juan Gabriel fue el pilar de la música mexicana contemporánea y un ícono para toda Latinoamérica.

Gene Wilder (1933):

Mejor conocido como el Willy Wonka original, Wilder fue un actor, director y guionista estadounidense que colaboró en grandes obras de Mel Brooks.

George Michael (1963):

Fue un cantante, cantautor y productor inglés que saltó a la fama como parte del dúo Wham! Reconocido por su desempeño en la escena musical de los años 80 y 90, Michael se inmortalizó en la historia musical con piezas como Wake Me up Before You Go-Go y Faith, así como también por su colaboración con causas benéficas. La muerte de George Michael deja un vacío enorme entre los grandes actores de los escenarios multitudinarios.

Carrie Fisher (1956):

Mejor conocida como La Princesa Leia, Fischer fue una actriz, escritora, productora y vocera de las enfermedades mentales. Tuvo grandes roles en películas como The Blues Brothers, Hannah and her Sisters y When Harry Met Sally. Pero Fischer será siempre reconocida por su papel en la saga de Star Wars.