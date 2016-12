Saca la basura, Filadelfia

Filadelfia, la ciudad frecuentemente conocida por su Amor Fraternal y por ser piedra fundacional de América, es también reconocida por otra faceta. Frecuentemente reconocida como “Suciadelfia”, el problema de desechos de la ciudad es bien conocido, sobretodo en las áreas residenciales.

Desde terrenos baldíos que sirven como vertederos de basura al lado de las calles en las zonas más comerciales, la basura no es algo que los moradores de la ciudad puedan evitar. Un artículo del Philadelphia Magazine, resaltó que el problema sanitario de Filadelfia destaca entre otras, incluso citando un libro de 1989 titulado: Sucia Ciudad: una historia social de la insalubre Filadelfia a finales del Siglo XIX.

El programa Streets & Walkways Education and Enforcement Program (SWEEP por sus siglas), fue incluso creado por la ciudad para informar a sus ciudadanos sobre el código de Salubridad utilizando oficiales de civil capaces de entregar tickets a aquellos que violaran el código. Pero está claro que incluso con las fuerzas de orden público dedicadas especialmente al asunto, la ciudad no ha sido capaz de manejar el problema de desechos o la basura alrededor de la ciudad.

Incluso los esfuerzos de Spring Cleanup durante este año, uno de los cuales fue auspiciado por Keep Philadelphia Beautiful (un filial de Keep America Beautiful), no fueron capaces de limpiar y acomodar las comunidades a las que pertenecen tantos Filadelfianos.

A pesar de los problemas en el pasado, la ciudad se ha dedicado continuamente a controlar los desechos a través de varios PSA y esfuerzos comunales. Desde la campaña Unlitter Us que fue introducida durante el período del alcalde Nutter, hasta los esfuerzos de organizaciones comunales locales, muchas personas se han dado cuenta del aumento del flujo de desechos por toda la ciudad. Y los esfuerzos para mantener la ciudad limpia han sido generalizados y ampliamente reconocidos, pero sin embargo el desecho no ha disminuido y el problema persiste.

Sin embargo, el Alcalde Kenney, el día martes presentó una solución. Al anunciar el Zero Waste y el Gabinete del desecho, Kenney intentará manejar los desperdicios en la ciudad. El Gabinete cuenta con 16 miembros e introducirá un plan de acción en los próximos seis meses tras su fundación.

Con la meta de lograr que Filadelfia sea una ciudad con “cero desechos” para el año 2035, una Filadelfia limpia se ve bastante lejana.