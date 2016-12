La clase del 2017 del Salón de la Fama del Rock and Roll

Entre los juramentados de este año se encuentran Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Yes, Electric Light Orchestra y Joan Baez. Nile Rodgers también recibirá el Premio a la Excelencia Musical.

Estos artistas fueron escogidos entre 19 nominados, a través de un sistema de votos que lleva a cabo la Fundación Rock and Roll Hall of Fame. Los artistas elegibles deben contar con un álbum o sencillo con 25 años de longevidad.

Esta vez, bandas como Yes serán inducidas tras 26 años de ser elegibles. El evento tiene la tradición de permitir la reunión de bandas tras muchos años de receso. En el caso de Journey, sería la primera vez en 25 que la banda tocaría con Steve Perry. Para Yes, sería la primera vez en 12 años, y la idea no está descartada.

Joan Baez por su parte, aunque nunca ha sido considerada como intérprete de Rock and Roll, ha sido una de las cantautoras pioneras en la revolución de la música folk e influencia directa en la transformación del género a partir de los años 60.

La Fundación “Rock and Roll Hall of Fame” fue creada en 1983 por Ahmet Ertegun y se ubica en Cleveland, ciudad donde el término “rock and roll” nació a principios de la década de los 50. Fue planteada como una organización tipo museal para salvaguardar la historia del género más popular en la historia.

La edición del 2017 se llevará a cabo el 7 de abril del 2017 en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.