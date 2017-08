La voz hispana de Septa en Filadelfia

Elvira Méndez se siente afortunada de tener la oportunidad de trabajar en un lugar que incide en el bienestar de miles de personas en la ciudad. Trabajar para Septa, la sexta compañía de transporte más grande de la nación, supone una gran responsabilidad para esta joven española: servir de puente entre la empresa de transporte y las comunidades inmigrantes del la ciudad.

Méndez conversó con AL DÍA News sobre la importancia de diseñar y poner en marchas estrategias comunicativas que tengan en cuenta la diversidad cultural de Filadelfia.

Cuéntenos un poco más sobre el trabajo que desempeña en Septa.

Soy la coordinadora de Difusión de ESL. Construyo relaciones con las comunidades que hablan otros idiomas. Salgo y los conozco; aprendo sobre sus necesidades, sus experiencias con Septa, si viajan y por qué. Intentamos observar cómo podemos mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Si no viajan con Septa, intento averiguar por qué y luego diseño estrategias para suplir las necesidades de los consumidores y así facilitar su acceso al trasporte público.

¿Cómo se relaciona Septa con los residentes de la comunidad latina y de otras comunidades que no son angloparlantes?

Sobre todo a través del trabajo cara-a-cara del que yo me encargo. Me reúno con los líderes comunitarios o voy a reuniones de asociaciones comunitarias, intentando conocer a las personas y sus necesidades, para luego volver a Septa y buscar una solución. Por ejemplo, si la comunidad latina necesita más información en español sobre las rutas del bus que recorre sus barrios, trabajo con nuestro departamento de marketing y con el de comunicación y medios para intentar distribuir la información.

¿Qué tipo de programas provee Septa?

Tenemos diferentes programas de difusión, dependiendo de la audiencia. Para las escuelas hacemos difusión sobre seguridad. También vamos a las universidades con nuestro departamentos de Recursos Humanos y les hablamos sobre oportunidades laborales. Hay muchos trabajos que no necesitan que tengas una formación superior. Muchas personas están interesadas en obtener puestos de trabajo en Septa. También vamos a algunos centros de adultos mayores y hablamos sobre cómo una persona de 65 o más años puede viajar gratis, cómo aplicar a la tarjeta de adulto mayor y dónde pueden tomarse la foto para la tarjeta.

¿Cuáles son las dificultades más comunes que enfrentan las comunidades y cómo las está resolviendo?

Justo estamos atravesando por un momento de transición en nuestro sistema de pago. Eso representa una dificultad porque es mucha información de un solo golpe y la verdad es que necesitamos que todo el mundo entienda de qué se trata el cambio. Pero también debemos entender que hay comunidades inmigrantes que vienen de áreas rurales, así que son personas que no están acostumbradas a usar el trasporte público. No es sólo el lenguaje, es también el concepto. Debemos explicarle a las personas cómo tomar el transporte público, cómo pagar, dónde comprar las tarjetas de pago...

¿Qué proyecto está desarrollando en este momento?

Formamos parte del Día del Niño Mexicano en el Sur de Filadelfia. Tuvimos un bus de Septa que los niños podían usar. También tuvimos a una conductora de Nicaragua que dio una charla sobre seguridad. Había alrededor de 500 personas en ese evento. Estamos tratando de implementar nuevos proyectos como nueva información para el usuario en español, formatos bilingües para representantes del servicio al consumidor y ahora tenemos un canal de comunicación en Twitter donde cualquier perosna puede compartirnos sus dudas en español.

Su idioma materno es el español, ¿qué significado tiene para usted poder darle a Septa la posibilidad de hablar en otros idiomas?

Siempre quise aprender nuevos idiomas porque al hacerlo puedes lograr comprender mejor a las personas y a sus culturas. Por ejemplo, en español hay palabras que no tienen traducción directa al inglés. Las palabras no son sólo palabras, cuando aprendes un idioma, hay sentimientos detrás de cada una. Cuando trabajas con otras comunidades que hablan una lengua diferente, debes ponerte en sus zapatos. Yo soy una de ellos. Cuando llegué aquí, no hablaba inglés. Viví en Alemania por un tiempo y no conocía el idioma. Entiendo perfectamente cuando las personas vienen a una ciudad o a un país sin manejar el idioma ni su lógica.