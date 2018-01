Protestas contra Twitter por mantener abierta la cuenta de Trump

Un día después de Nochevieja, el presidente Donald Trump hizo gala de sus “artes” diplomáticas y publicó en Twitter un provocativo mensaje dirigido al presidente norcoreano Kim Jong-Un, advirtiéndole que “su botón nuclear” era más grande que el suyo, y que, además, funcionaba.

El tono amenazador – y pueril – del tweet de Trump ha despertado la polémica en el sector demócrata de la población americana, harta de los ataques verbales del presidente por Twitter. Pero esta vez, las quejas han ido más allá del presidente. Un grupo de activistas antisistema ha empezado a señalar con el dedo al fundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, al que acusan de mantener abierta la cuenta del presidente.

El grupo, llamado Resistance SF, proyectó mensajes como “Trump o Jack deben irse”, “Jack, eres cómplice”, en la pared de las oficinas de Twitter en Silicon Valley, a la vez que algunos protestantes se reunían en la calle para manifestarse contra la empresa.

“Jack Dorsey,CEO de Twitter y Square, ha habilitado a @realDonaldTrump para que diera el primero ladrido sobre el movimiento “birther” hasta su último concurso nuclear entre machitos”, publicó el grupo en Twitter. “@Jack es #cómplice. Pone en peligro al mundo al permitir que Trump se salte los términos de uso”.

Para Resistante SF, no hay duda de que Twitter es una empresa inmoral si no hace nada al respecto. El grupo argumenta que el uso de Twitter para soltar amenazas nucleares supone una violación a la política de empresa de Twitter, que no permite amenazas violentas en las redes sociales. Dorsey no se ha pronunciado personalmente al respecto, pero el Departamento de Comunicación de la compañía niega que el tweet de Trump viole las condiciones de uso, ya que no usa amenazas concretas.

El diario El País recuerda que el pasado mes de septiembre Jack Dorsey hizo algunas declaraciones en relación a la cuenta de Trump, y alegó que los tweets del presidente de EE UU eran noticiosos y que por su interés público debían seguir ahí. “Creo que es importante escuchar de primera mano a nuestros líderes. Creo que es mejor mantener la vía de comunicación abierta. Mejor que a puerta cerrada”, dijo Dorsey, según reportó El País.