Inmigrantes: no más silencio

“Nuestra comunidad ya no tiene miedo… Nos han sacado tantas cosas que también se han llevado nuestro miedo”. Miguel Andrade Activista latino de Filadelfia

“¿A dónde ha ido todo el mundo?”, se preguntaría cualquiera que el jueves pasado se diera una vuelta por el sur de Filadelfia.

Negocios con las persianas cerradas, calles vacías, clases sin alumnos… una vista poco habitual fuera de un día de vacaciones.

Pero justamente el “Día sin Inmigrantes” en Filadelfia no fue un día festivo, sino una llamada a la acción, según los líderes locales que organizaron la protesta.

El Día sin Inmigrantes fue coordinado “para demostrar lo que pasaría si algún día se producen en Filadelfia redadas en gran escala,” explicó Olivia Vázquez, organizadora de la comunidad de Juntos.

Y mientras los negocios permanecían cerrados y los niños se quedaban en casa, un grupo de cerca de 100 manifestantes se reunía en un modesto local del sur de la ciudad.

Entre ellos, Erika Almirón, directora ejecutiva de Juntos, que dio una rueda de prensa a los medios de comunicación de la ciudad para explicar su firme postura en contra de la retórica anti-inmigración iniciada por la Casa Blanca en el último mes, y para dar voz a la masa silenciosa que representa su organización.

“Lo que podéis ver aquí es que todo el mundo quiere que sus derechos humanos sean respetados. No sé si se trata de un tema de ciudadanía o no ciudadanía. Pero después de hablar con todos los presentes en esta sala, queda claro que lo que quieren es un trabajo digno, quieren ser tratados con respeto, quieren escuelas con recursos suficientes, quieren tener la posibilidad de llegar a casa y reunirse con sus familias, muchas de ellas separadas durante años,” dijo Almirón. Y aunque la vía de la ciudadanía no sea lo más deseable en opinión de algunos, Juntos se compromete a mantener su misión de proteger a la comunidad inmigrante de esta ciudad desde su sede, aquí, en la Sexta con Tasker.”

A pesar de las fuerzas que tiene en su contra, el grupo pide que, sobretodo, se protejan los derechos básicos que les están siendo negados a muchos. “Necesitamos pensar cómo penalizar a los jefes que están explotando a gente en esta ciudadí. Y ofrecer más protección, no solo para nosotros, sino para todo el mundo,” dijo Almirón sobre las condiciones de trabajo que sufre la comunidad inmigrante.

Aunque en ciudades como Filadelfia el debate se centra en cómo descriminalizar a las comunidades de color y asegurar que los servicios de la ciudad y los negocios alcancen a las comunidades inmigrantes, la amenaza inminente de las redadas del ICE no deja de ser real.

El miedo a las redadas está basado principalmente en la retórica utilizada por el mismo presidente Donald Trump. “Estamos en una situación ahora mismo en la que Trump es presidente y está empeñado en criminalizar, detener, deportar y encarcelar seres humanos negros y marrones. Y hasta que esto no cambie, no seremos una ciudad santuario,”, dijo Almirón.

Según los miembros de la organización, el exceso de vigilancia policial en determinadas comunidades, así como el estigma generado durante la campaña electoral y bajo la presidencia de Trump, han puesto el estatus real de Filadelfia en peligro.

La clave, según Almirón, es asegurar que la ciudad sea un lugar en la que el ICE no pueda actuar. “Deberíamos pensar nuevas maneras de limitar el acceso de los agentes federales de inmigración a nuestra ciudad, creando zonas libres de ICE, por ejemplo,” dijo Almirón.

Aunque las fuerzas del orden de la ciudad se ha comprometido a no detener a nadie en nombre del ICE, eso no inhibe al ICE a seguir actuando en los límites urbanos. Y con el aumento de la retórica anti-inmigración de Trump y la aprobación de la Ley 10 por parte del Senado de Pensilvania, más allá del ICE, es un estigma contra el que hay que luchar.

“Así que mientras él [Trump] utiliza el caso de una persona para describirlos a todos, básicamente está demostrando su racismo. Y él es un racista, un dictador, y necesitamos ser muy claros con lo que nos posicionamos en contra,” añadió Almirón. La activista tiene muy claras las diversas fuerzas contra las que Juntos está dispuesta a luchar, y ganar.

Los organizadores de Juntos demostraron estar unidos con un fuerte lazo de solidaridad ante la dura situación a la que se enfrentan.

La próxima protesta, pensada en una escala mucho mayor, está agendada para el próximo 1 de Mayo, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador.

Conscientes del valor de las palabras de Almirón, hemos querido reproducir entera la conferencia de prensa entre la directora de Juntos y los periodistas.

“No seremos ciudad santuario” con redadas

Ha mencionado que Filadelfia no es una ciudad santuario, ¿podría elaborar?

Si bien Filadelfia afirma que es una ciudad santuario, mientras existan redadas que se llevan a cabo en esta ciudad y las personas sigan siendo arrastradas de sus casas, no seremos una ciudad santuario. Si las personas de color siguen siendo detenidas por la policía debido a un perfil racial, no somos una ciudad santuario. Nos encontramos en una situación en la que Trump es presidente y está convencido de criminalizar, detener, deportar y encarcelar a personas de color, y hasta que eso no cambie, no seremos una ciudad santuario.

¿Qué está sucediendo con la ley municipal ID?

Todo lo que sabemos es que la ley está en movimiento y que debe ser aprobada. Necesita llegar a las instancias superiores y que debe asignársele un presupuesto. Nuestra preocupación siempre ha sido que no se transforme en una letra escarlata para nuestra comunidad sino que de hecho sea algo que las personas sientan que pueden mostrar y no algo que los identifique como inmigrantes. Se necesita una variedad de personas que puedan acceder a ella y que los datos sean protegidos del entrecruzamiento con las fuerzas de inmigración.

Donald Trump ha mencionado el programa DACA y dijo que quería lidiar con ello “con el corazón”. Pero más tarde, durante el mismo día, mencionó que los bebés protegidos por DACA podrían eventualmente transformarse en violadores. ¿Qué opina la comunidad Latina al respecto?

¿Sobre él criminalizándonos? Quiero decir, creo que es histórico para esta nación. Creo que hemos visto la criminalización de inmigrantes – tenemos una línea histórica detrás nuestro sobre la migración, que demuestra que ha habido momentos de reorientación de inmigrantes desde este país – y siempre ha comenzado por la criminalización y luego la deportación. Así que cuando nuestros cuerpos ya no le sean útiles al país, intentarán sacarnos. Sabemos que todos aquí formamos una comunidad que se ama los unos a los otros. Sabemos que todos aquí nos preocupamos el uno por el otro. Así que cuando él intenta generalizar y describirnos a todos desde un solo caso, es una muestra llana de racismo. Él es un racista y un dictador. Necesitamos tener claro lo que enfrentamos.

DACA ha protegido a muchos hasta el momento, pero ¿existe algún tipo de preocupación sobre la cantidad de información que se encuentra en las manos del gobierno gracias a DACA?

Creo que en este momento no tenemos muy claro qué hará con el programa DACA. Y creo que en este momento es obvio que existe una comunidad preparada para luchar por cada uno de nosotros y si viene a por nosotros, creo que estamos listos para darle pelea y creo que todos los jóvenes que está amenazando, necesitan protección. Necesitamos proteger a todos aquí, a sus padres, a sus seres queridos. Tienen nuestra información, y es por eso que las redadas han seguido llevándose a cabo, ¿no es cierto? Así que no creo que sea nada nuevo. Pero hemos visto en Seattle cómo han detenido a un beneficiario de DACA sin récord criminal, y entendemos que eso es lo que se viene y es por ello que convocamos a un día sin inmigrantes como éste, y convocaremos a una protesta mucho más grande el 1ero de Mayo, a nivel nacional.

¿Cómo luce un programa de inmigración ideal?

Creo que todos queremos que se nos respeten los derechos humanos. No sé si se trata de ciudadanía o no, lo que sé de las conversaciones con todos es que quieren un trabajo digno, ser tratados con respecto, escuelas con financiamiento, ser capaces de ir a casa y ver a sus familias, que algunos tienen años sin ver. Entonces creo que es de eso de lo que deberíamos estar hablando, cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, por qué las personas vienen a este país, cuáles son las causas fundamentales de esto y cómo las abordamos, en vez de criminalizar la comunidad.

Entonces, sólo para clarificar, no debería haber represión contra la inmigración. ¿o deberíamos simplemente tener una inmigración fluida y esforzarnos en su ciudadanía una vez lleguen a nuestro país?

Creo que la ciudadanía es una opción y creo que algunas personas lo objetarían, pero también creo que hemos visto que no siempre es la solución. Entonces realmente luchamos por nuestros derechos humanos, más allá de la ciudadanía.

Entonces, ¿Cuáles son algunos de los programas que quisieran ver instaurados en la comunidad de Filadelfia y que podrían ayudar a los inmigrantes a sentirse en casa?

Creo que lo primero que necesitamos hacer es lograr que todos se sientan seguros y no se sientan amenazados ni desplazados. Deberíamos pensar cuáles son las vías para acabar con la deportación. Deberíamos estar pensando maneras para limitar el acceso de la ICE en nuestra ciudad, creando zonas libres. También necesitamos hablar sobre las maneras en las que nuestra comunidad está siendo criminalizada y conversar sobre el control policial de nuestra comunidad, políticas como la detención y el registro, las fianzas en efectivo. Necesitamos empezar a pensar en todas las maneras en las que estamos siendo criminalizados y detenerlas. Necesitamos pensar maneras para limitar el intercambio de información con la ICA, y necesitamos diseñar maneras para financiar las escuelas y darle a los jóvenes profesores que se parezcan a ellos, profesores que sean bilingües. Debemos buscar maneras de ayudarles a no sentirse criminalizados en la escuela, quitando los detectores de metal de las escuelas. Necesitamos un currículum multicultural. No están enseñando a nuestros jóvenes sobre su cultura. Necesitamos pensar en clínicas de salud. Muchas personas ni siquiera tienen acceso a médicos. Necesitamos pensar en la manera de penalizar a los empleadores que están despidiendo gente. Necesitamos protección para todos.