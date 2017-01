[OP-ED]: Nuestro nuevo presidente es el Rocky Balboa de la política estadounidense

Por ser nieto de un inmigrante mexicano—el grupo que Donald Trump tildó de delincuentes y violadores—yo, desde el comienzo, fui “Nunca Trump”. Por ser padre de dos hijas, me disgustó enormemente la manera vulgar en que Trump habló de las mujeres. Y como admirador de George W. Bush, me indigné cuando Trump culpó al ex presidente de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Pero la elección se acabó y le estoy dando a nuestro nuevo presidente una oportunidad.

Que es más de lo que puedo decir sobre esos anti-Trumpistas—entre ellos los manifestantes—que hacen mucho ruido, pero sin mucho sentido. Por ejemplo, los críticos de Trump quieren hacernos creer que él tuvo una vida fácil. Pero también afirman que falló en casi todo lo que intentó hacer. Son narrativas contradictorias. Deben escoger una.

De lo contrario, la gente razonable puede llegar a la conclusión de que la oposición leal pasará los próximos cuatro años criticando todo lo que Trump haga. ¿Y quién quiere ver un espectáculo-realidad con un guión tan predecible?

La resistencia anti-Trump lograría que más de nosotros sintonizáramos su mensaje, si reconocieran su mérito cuando se lo merece, y admitieran que nuestro nuevo presidente tiene por lo menos un rasgo personal que el pueblo estadounidense admira: resistencia.

Una y otra vez, Trump pudo levantarse de la lona, golpeado y ensangrentado, y prepararse para otro asalto. Se niega a darse por vencido, sin importar cuántos puñetazos le lanza la vida.

Este hombre está en el lugar correcto. Estados Unidos es la tierra de las segundas oportunidades. La historia de nuestro país se centra en individuos de otros países, a quienes no les quedan opciones y vienen aquí en busca de redención.

Ésa fue una de las primeras cosas en las que Trump se equivocó cuando se presentó a la presidencia. Al anunciar su candidatura, afirmó: “Cuando México envía a sus ciudadanos, no nos envía los mejores.”

Por supuesto que son los mejores. No importa de qué país hablemos—México, India, China, etc.—los que vienen aquí tuvieron el optimismo, la fuerza y la energía para ponerse en movimiento y buscar oportunidades. Éstos (BASTARDILLAS)son(TERM. BAST.) los mejores ciudadanos. En algunos casos, los holgazanes son los que se quedaron atrás para vivir de la madre patria.

A los estadounidenses les gusta una buena historia de recuperación. No nos importa la imperfección, porque no tenemos una fijación con la perfección. No confiamos en ella o ni siquiera la reconocemos. El Abuelo y la Abuela no eran perfectos, pero estaban entre los individuos más sabios que hayamos conocido. Aceptamos que Esquilo tiene razón y que el sufrimiento trae sabiduría “mediante la imponente gracia de Dios.” Entendemos que debemos fallar—y recuperarnos del fallo—para aprender y crecer. Y sabemos que los que no fallan en nada probablemente no intentan llegar suficientemente alto, para empezar.

Por ese motivo tres ex presidentes que cumplieron sus dos períodos—Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama—perdieron sus primeras candidaturas al Congreso, pero se recuperaron y abrieron camino. Y por ese motivo Mitt Romney—con su buena apariencia, su familia fotogénica, su curriculum de oro y 250 millones de dólares de fortuna—fue rechazado dos veces por los electores. Cuando se trata de presidentes, mejor que los perfectos no soliciten el puesto.

Es por eso también que Hollywood sigue haciendo películas sobre ese boxeador que se crió entre penurias en Philadelphia, que lucha por el éxito y no es respetado lo suficiente. Rocky Balboa comprende que en la vida no importa tanto la fuerza con la que uno pega, sino cuántos golpes puede uno recibir y aun así levantarse.

Digan lo que digan sobre Trump, es una persona que sabe lo que es recibir golpes—fuertes. Nuestro nuevo presidente es una persona que tuvo un padre frío y dominante a quien nunca pudo complacer, que enterró a un hermano demasiado joven al que quería, que se crió en el barrio de Queens y a quien los de Manhattan miraban por encima del hombro y despreciaban, que perdió todo su dinero en Atlantic City y tuvo millones de dólares de deudas bancarias, que fue a la quiebra en una docena de empresas y fracasó en dos matrimonios. También, cuando se presentó a la presidencia, fue objeto de la burla de los cómicos de los programas nocturnos, fue atacado por los medios, despreciado por adversarios políticos más hábiles y descartado por más de la mitad del país. Y ahora que fue electo, los ataques son más feroces que nunca. Y sin embargo, ¿saben qué? Aún sigue en pie.

Mis compatriotas estadounidenses, les presento a nuestro presidente, Donald J. Trump. El Rocky Balboa de la política.