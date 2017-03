[OP-ED]: Hacer de los inmigrantes chivos expiatorios es ahora política oficial

Sí, ya lo sé, esto pudiera parecer escandaloso, pero después de escuchar la deplorable reacción de tantos expertos y comentaristas al discurso pronunciado por Donald Trump el martes, he comenzado a entender por qué le ha sido tan fácil a este satanizar la prensa.

Es decir, el presidente “olvidó” mencionar a Rusia, Putin o los lazos sospechosos de sus acólitos con Moscú –el caso más reciente es nada menos que el de su fiscal general, Jeff Sessions--, sin duda el escándalo más grande de su primer mes en la Casa Blanca. Sin embargo, se esmeró en pintar un cuadro falso, oscuro y venenoso de los inmigrantes como criminales culpables de los peores delitos.

No obstante “Teleprompter Trump” recibió mayormente alabanzas por el nuevo tono “conciliatorio” de su discurso digno de la Isla de la Fantasía, así como por –escuchen esto—sonar “presidencial”. Increíble.

Decir, tal como lo hiciera Van Jones, un comentarista político de CNN, que la chocante manipulación por parte de Trump del dolor legítimo de la viuda del soldado caído Ryan Owens fue “uno de los momentos más extraordinarios que se han visto nunca en la política norteamericana”, es tan vergonzoso como la explotación del trágico suceso por parte del mandatario. “En ese momento él se convirtió en el Presidente de Estados Unidos”, afirmó inexplicablemente Jones, a quien parecen habérsele aflojado las piernas de repente.

Increíblemente, resulta muy difícil encontrar algún artículo condenando la manipulación de la verdad hecha por Trump durante su actuación “presidencial”. Qué diablos, olvídense de la condena, cualquiera que logre encontrar aunque sea un artículo cuestionando los motivos de tal doble estándar, merece un premio.

Tal parece que el solo hecho de que fuera capaz de leer un discurso preparado y limitar sus mentiras e insultos a las que estaban escritas en el texto del discurso fue suficiente para otorgarle un bochornoso pase al mendaz y prejuiciado presidente del país. Y –disculpen mi frustración—después nos preguntamos por qué ha decaído el prestigio de la prensa.

La creación de una agencia que convierte en política oficial hacer chivos expiatorios de los inmigrantes debiera hacer imposible la tarea de esos que están empeñados en “normalizar” la actuación peligrosa y racista del ocupante de la Casa Blanca.

“Le he ordenado al Department of Homeland Security la creación de una oficina para servir a las víctimas americanas”, dijo el presidente el martes. “La oficina se llamará VOICE — Victims Of Immigration Crime Engagement (algo así como Víctimas de Crímenes Cometidos por Inmigrantes). Les estamos dando una voz a esos que han sido ignorados por la prensa y silenciados por intereses especiales”.

Según el presidente, “intereses especiales” ocultaban los crímenes cometidos por “extranjeros” (aliens), por lo que la nueva agencia hará pública todas las semanas una lista de los crímenes que los “extranjeros” cometen. Por cierto, el término “alien” parece abarcar no solo a los indocumentados sino a todos los que hemos venido a EE. UU. de otros países.

Ya sabemos que, al contrario de los prejuicios y el oportunismo político, los hechos tienen muy poco peso en lo que dice Trump o en las decisiones que toma. Está más que comprobado que los inmigrantes no autorizados cometen menos crímenes que la población en general.

Está claro que la única razón para publicar los crímenes cometidos por “extranjeros”, y no hacer lo mismo con los perpetrados por otros grupos, es estigmatizarlos y exacerbar el odio y el racismo en su contra, en particular contra los mexicanos y demás latinos.

Sin embargo, según Van Jones y otros en los medios que debieran saber –y decir-- cómo son las cosas en realidad, la noche que Trump pronunció su engañoso discurso ante el Congreso, fue cuando se convirtió en el presidente del país. Increíble.

Vamos señores y señoras, el momento no es de medias tintas sino de ponerse los pantalones bien puestos.