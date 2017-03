“Siempre ha existido el concepto erróneo de que una mujer no puede ser líder”

Cuéntenos más sobre su carrera actual. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Solía trabajar con los Boy Scouts de America, en Filadelfia, y el Creative Liberty Council. Mi mejor amigo trabajaba en la Independence Blue Cross y me habló de una oportunidad para trabajar con temas de socios, eventos y comunidad. Como venía del sector ‘non-profit’, pensé que podría ser un buen cambio. Ya sabes, llegas a ese momento en tu carrera en el que te planteas que ya lo has dado todo y que ya va siendo hora de que alguien te releve en tu trabajo y lanzarse a probar algo nuevo.

¿Qué parte de su trabajo considera más gratificante?

Al final, se trata de saber si lo que estás haciendo está aportando alguna diferencia en algún lugar. Quizás no sea un impacto que puedas visualizar físicamente al momento, pero sabes que, sea un proyecto de recolecta o de embellecimiento, hay una oportunidad de cambio, y tu formas parte de ella.

¿Cuál era el trabajo de sus sueños de pequeña, y por qué?

Creo que es diferente. Yo quería ser fisioterapeuta. Supongo que quería ayudar físicamente a las personas, desde el campo médico. Pero rápidamente me di cuenta en el primer año de College que no era lo que quería. [...] No puedo imaginarme a mi misma haciendo eso ahora. ¿Qué mujer la inspira actualmente y por qué?

Tengo dos.. Lorena Marshall Blake, que es mi vicepresidenta de asuntos con la comunidad, y Sheila Hess, que solía ser mi superior, y ahora trabaja como representante de la ciudad en el ayuntamiento de Filadelfia. Son mujeres impresionantes. No sé cómo se lo hacen -ni de dónde sacan el tiempo para hacer lo que hacen- pero son muy queridas y están muy reconocidas.

¿De qué forma han marcado las mujeres su vida?

Definitivamente, mi madre fue quien me enseñó a ser lo que soy [...] Mi madre sobretodo, y mi hermana. Mi hermana pequeña es una inspiración para mi. Las dos me han inspirado porque siempre han estado ahí. Siempre me han apoyado.

¿Quiénes han sido sus mentores?

Extraoficialmente, Lorena y Sheila. Veo a Lorena cada día. Veo lo que hace y lo que ella significa para la gente cada día. A Shelia la veo cada día en las redes sociales y nos escribimos mensajes a diario. Creo que son mis “mentoras” no oficiales,a pesar de estar separada de ellas y del trabajo que hacen.

¿Quién ha sido la mujer más influyente en su vida?

Normalmente soy la única Latina en la sala. Creo que nunca le he dado mucha importancia a este detalle porque suele haber tantas mujeres en la sala que diría que nuestro trabajo está claramente dominado por mujeres. Ser Latina en este sector y hacer mi trabajo es solo una muestra de que hay otra gente como yo. Hay al menos una persona como yo. Hay una pareja como yo. Hay gente ahí fuera haciendo cosas buenas y me sirve para ponerla de ejemplo a la comunidad. Así puedo decirle a las niñas del Norte de Philly, “vosotras podéis hacerlo”. No tenéis que seguir un camino diferente. Podéis hacerlo porque hay gente exactamente como nosotras haciendo un buen trabajo.

¿Qué consejo profesional daría a las mujeres más jóvenes?

Les diría que construyan relaciones. Que no hagan networking solo con el fin de hacer networking, o porque es lo que se supone que tienen que hacer, o porque sólo quiere ir y recoger tarjetas de visita y estrechar manos. Construir relaciones.

¿Cuál cree que es la barrera más grande para el liderazgo femenino?

Supongo que siempre ha existido el concepto o asunción errónea de que una mujer no puede ser líder porque en algún punto va a querer irse y formar una familia, y nunca va a regresar al trabajo. Pero yo creo que las mujeres lo hacen constantemente. Se casan. Tienen bebés. Y cuando vuelven al trabajo todavía son líderes. En mi sector tenemos un buen puñado de mujeres líderes, en mi empresa las veo constantemente. Así que no hay necesidad de elegir, cuando se puede tener todo. Por supuesto, esto requiere mucho trabajo, pero usted puede hacerlo.

Creo que asistir a las ferias de educación, ferias de trabajo. Ir a diferentes eventos como el que tendrá lugar el próximo 12 de abril, así como a otras actividades relacionadas, que le permitan conocer quién es quién en su comunidad, las empresas de su comunidad, las organizaciones de su comunidad. Es tan simple como salir y conocer gente.

¿Algun talento o hobby secreto? ¿El trabajo comunitario?

No creo que tengamos ningún talento o hobbie secreto más allá de entrenar, trabajar. Lo haces porque lo tienes que hacer, y porque ya no no eres más esa jovenzuela, y ya no puedes comer todo lo que quieras. Voy a trabajar en la comunidad.