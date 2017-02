¿Por qué hay tantos candidatos a Fiscal de Distrito?

La atestada carrera por la oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia se ha covertido una de las elecciones más anticipadas para las primarias de este mes de Mayo.

Con siete candidatos, es impresionante cómo la competencia se volvió tan atestada, tan rápido.

La oficina de fiscal más grande del estado, la posición de Fiscal de Distrito de Filadelfia, es deseada por abogados en todo el área.

Pero tras la emoción y la decepción que rodeó la elección de Seth Williams, y luego a su caída en picada, podríamos pensar que sólo los más valientes se lanzarían.

Abogados y jueces con carreras similares y con un historial de compromiso comunitario hicieron fila para proponerse como candidatos a Fiscal de Distrito de la ciudad, por la gloria, por el título y por algo que la ciudad conoció recientemente: los beneficios.

Como demostró el período de Seth Williams como Fiscal de Distrito, este trabajo no viene sin privilegios externos.

La última elección vio a Seth Williams enfrentarse a Daniel Álvarez, quien se postuló como republicano en el 2013, un anuncio que se encontró con gran apoyo, mientras Williams declaró que daba la bienvenida a los “competidores sinceros y competentes al título”.

“En cualquier campaña, el titular debe defender su trayectoria en la oficina, mientras el rol del retador es el de convencer a los votantes de que pueden obtener algo mejor”, dejo en aquella oportunidad Williams, citado por el Philadelphia Inquirer.

La elección previa a aquella contra Álvarez se llevó a cabo en el 2009 con 6 candidatos postulados tras el puesto de Lynne Abrams, incluyendo a Seth Williams y al actual candidato democráta, Michael Untermeyer.

Una vez que la Fiscal de Distrito Lynne M. Abraham se retirara del puesto, dejó a la ciudad en una competición que no se había visto desde 1985: una sin un titular en la boleta.

Y esta elección, de nuevo sin un titular aferrado al puesto, tiene de nuevo a abogados de toda la ciudad en búsqueda de reemplazar a su predecesor sancionadocon la multa ética más grande en la historia de la ciudad.

El primero al bate es Richard Negrin.

Richard Negrin

Conocido por su posición en favor de “CeaseFire PA” y por su trabajo como director administrativo de la ciudad, Richard Negrin no teme reducir el crimen en la ciudad. Resaltando su época en la junta ética y su trabajo previo con la ciudad, Negrin se pinta a sí mismo como el candidato ideal, especialmente con su experiencia personal con la violencia con armas de fuego. Negrin es el único Latino compitiendo por esta posición en esta elección.

Joseph Khan

Joseph Khan, quien declaró que adjudicaría más fondos a la lucha contra la violencia sexual, doméstica y al tráfico humano a la Filadelfia Magazine, es también otro candidato en el ticket democrático. Ha trabajado en la Oficinal del Fiscal de los Estados Unidos.

Jueza Teresa Carr Deni

Una jueza y abogado con experiencia, la Jueza Teresa Carr Deni, no desconoce el sistema judicial. Y debido a ello, su campaña no es ajena al escándalo. Intentando superar las represalias por su sentencia en un caso del 2007 sobre la violación de una prostituta, Deni debe demostrar que no se verá afectada por sus sesgos implícitos.

Beth Grossman

La única candidata republicana anunciada durante las primarias, ha declarado que quiere enfocarse en aquellos que buscan el cambio- Con más de dos décadas en la oficina del Fiscal de Distrito, y una temporada como fiscal de la ciudad, Grossman tiene una gran familiaridad con el puesto.

Tariq El-Shabazz

Mientras Jude Deni ha admitido que la emoción por un Fiscal de Distrito Afroamericano podría haber llevado a Seth Williams a ganar las elecciones en el 2009, el ímpetu por su reemplazo no se ha perdido entre sus votantes. Shabazz fue seleccionado para trabajar bajo el mando de Williams pero, y al igual que su jefe, podría tener su propio escándalo con sus deudas fiscales.

Larry Krasner

Larry Krasner ha sido apoyado por su trabajo como abogado defensor de grupos como Occupy Philly, ACT-UP y Black Lives Matter. Con tal trasfondo político combinado con su carrera como abogado, Krasner tiene el apoyo de la extrema izquierda que muchos votantes potenciales, y políticamente activos en Filadelfia, han estado buscando.

Michael Untermeyer

Habiendo sido previamente el único candidato republicano en la elección del 2009, Michael Untermeyer se ha postulado como lobo estepario en estas elecciones. Sus perspectivas parecieran no haber cambiado. Su extenso trabajo con la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia y sus 11 años en la Oficina del Fiscal General de Pennsylvania, hace similar la experiencia del forastero a la de sus contrincantes.