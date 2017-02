"No somos sólo ornamentos"

Cuéntanos un poco de tu actual profesión, ¿Cómo llegaste hasta aquí?

Comencé mi carrera estudiando derecho. Luego proseguí los estudios en relaciones internacionales y eventualmente me transformé en la Cónsul de México.

¿Cuál es la parte más satisfactoria de tu trabajo?

Es el ser capaz de ayudar a mujeres y representar a aquellas que no tienen voz. Es muy importante para mí ayudar y proteger a las mujeres inmigrantes que están trabajando por sus familias. Es por esta razón que he creado una ventana que se enfoca específicamente en las mujeres inmigrantes y sus necesidades.

¿Cuál era tu trabajo de ensueño cuando eras niña? ¿Por qué?

Cuando era joven, la primera mujer que me inspiró por casualidad fue Frida Khalo. No sabía quién era pero fui a una exhibición y vi sus pinturas. Y era una manera muy apasionada de pintar, y debido a ello aprendí sobre ella y creo que muchas niñas de mi generación descubrieron quién era ella en aquella época. Ahora me doy cuenta de que ella fue un verdadero ejemplo para nuestra generación. Era poderosa, excepcional y siempre decía lo que pensaba.

¿Cómo te han formado las mujeres en tu vida?

La mujer más importante en mi vida fue mi madre. Tenía un carácter muy fuerte y siempre me dijo que persiguiera mis sueños, aún cuando ella no estaba muy convencida del feminismo y todo eso, pero me impulsó a ser quien quisiera ser.

¿Quiénes fueron tus mentores?

Cuando comencé la carrera, me di cuenta de que dos de mis mentores eran dos profesores extraordinarios. Uno fue el Dr. Jorge Capiso. Era un excelente abogado. Uno de los abogados más importantes en México en derecho constitucional. Desafortunadamente falleció. Y el otro fue el Dr. Héctor Cuadre, quien me hizo entender que mi deseo por saber siempre un poco más sobre el mundo podía ser canalizado a través del derecho internacional.

¿Qué significa para ti ser Latina en tu área? ¿Sueles sentirte como la única mujer o Latina en la sala?

Es muy importante porque todos te están observando. Cuando estás negociando, por ejemplo, para la organización de los Estados Americanos, las mujeres necesitan tener una voz muy fuerte en las negociaciones porque no es fácil que se te reconozca en las negociaciones y también, cuando negocias como parte de una embajada donde la mayoría de las personas son hombres. Frecuentemente negocias en una posición de desventaja, así que es muy importante para mí trabajar con otras mujeres sin importar dónde esté, para que nuestras posiciones sean escuchadas.

¿Qué consejo profesional le darías a las jóvenes?

Hay muchas barreras, es cierto, pero más que eso es un techo de cristal que debemos romper. Existen muchas personas con la mente muy cerrada, y deberás hacer caer todas esas murallas. Porque ellos aún creen que las mujeres somos tan sólo ornamentos o figuras decorativas que pueden traer a reuniones para convencer a las personas. Y queremos que nuestras voces se escuchen: no somos sólo ornamentos. Por eso debemos trabajar unidas como mujeres para ayudar a nuestras compañeras y a la próxima generación a fortalecer sus posiciones.

¿Cuál crees que es la barrera más significativa para el liderazgo femenino?

Creo que es el creer en sí mismas. Perseguir sus sueños. Confiar en sus valores y en sus raíces, en el caso de las Latinas. Deben sentirse orgullosas de sus raíces, y siempre trabajar con el compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Creo que es allí donde las mujeres podemos hacer el cambio.

¿Qué se puede hacer para aumentar el número de latinas en esta industria?

Creo que necesitamos afianzarnos en nuestras posiciones. Siempre di lo que piensas. Nunca hieras los sentimientos de la gente pero al mismo tiempo, ayuda a las mujeres que vienen tras de ti. Necesitamos ser mentores de las mujeres que trabajan con nosotros o en otras organizaciones. Necesitamos ayudarnos las unas a las otras para poder ver que las próximas generaciones realmente alcancen esa calidad que queremos para el futuro.

¿Algún talento secreto o pasatiempo? ¿Trabajo comunitario?

Me encanta restaurar antigüedades, muebles. Me gusta ir a los mercados de pulgas y restaurar cualquier tipo de mueble. Tengo muchos muebles viejos en mi casa y mi esposo no quiere más. Los fines de semana eso es lo que hago. También trabajo con el Centro Cultural Mexicano, es una organización civil que promueve la cultura mexicana aquí en Pennsylvania. Me ha permitido trabajar con la comunidad para educar y empoderar la Cultura Mexicana como una de las culturas más antiguas del hemisferio.

¿Qué canción te inspira realmente ahora?

Hay una canción que siempre me ha gustado de Chavela Vargas, se llama “Macorina”.