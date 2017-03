“Las latinas deben ser tan audaces como ambiciosas”

Cuéntanos de tu carrera actual. ¿Cómo llegaste hasta allí?

Actualmente trabajo en PECO. Soy parte del equipo de relaciones corporativas, un grupo bastante pequeño pero muy dinámico. Administra un poco más de 6 millones de dólares anualmente en patrocinio de 300 organizaciones sin ánimos de lucro en la región.

¿Cuál es la parte más gratificante de tu carrera?

Mi carrera cambia día a día, pero lo más importante que puedo rescatar es que impactamos constantemente a individuos y organizaciones en la

ciudad. Y no es sólo impactar y escuchar al respecto, de hecho puedo conocer a las personas y ser impactada. Logro escuchar sus historias, conocer estudiantes que han recibido esa beca, conocer al director ejecutivo de una ONG que ha tenido un evento para familias del barrio que no lo habrían tenido antes sin ese financiamiento. Para mí ese es el aspecto más gratificante.

¿Qué soñabas hacer de niña? ¿Por qué?

Diría que cuando niña, tuve una visión de las cosas en las que estaba interesada que es bastante parecida a lo que hago actualmente. Así que aún cuando no tengo exactamente esos títulos que solía enlistar, hay muchos aspectos de ellos que poseo hoy en día. Pero no creo que realmente estuviera interesada en hacer todas esas cosas, sino que de alguna manera, son aspectos de mi trabajo que han conjugado el ser creativo, el compromiso con hacer algo en lo que se cree, y creo que por eso estoy contenta con todo.

¿Qué mujer te inspira actualmente? ¿Por qué?

La mujer que más me ha inspirado en mi vida es mi madre Jenine. Ella ha sido una fuerza digna de reconocer. Es fuerte y gentil al mismo tiempo, algo con lo que las mujeres se pueden identificar en general. A la edad de 24 años ella estaba sometiéndose a la quimioterapia. Es una superviviente del cáncer. No tengo idea de cómo lo logró, pero lo hizo. Y es porque siempre tuvo ese tipo de visión a largo plazo en la cabeza, y todos los días era capaz de sobrevivir porque se recordaba a sí misma la meta. Y creo que es algo que yo también hago.

¿Cómo te han forjado las mujeres en tu vida?

Una de las cosas más locas que mi madre me dijo alguna vez fue “haz algo que ames hacer”. Me doy cuenta ahora de lo radical que puede ser esa idea. Hay tantos jóvenes que conozco que dicen “Quiero trabajar en algo que produzca mucho dinero” o “quiero hacer algo que me haga notorio”, pero ninguna de esas cosas se compaginan con algo que aman hacer. Si estás haciendo algo que amas, entonces encontrar la manera de vivir de ello y hacerte un nombre en ello, vendrá solo. Porque las personas se inspiran más por lo que haces y cómo lo haces que por lo mucho que quieras impresionar.

¿Quiénes fueron tus mentores?

Mi primer mentor fuera de casa fue una profesora del colegio. Su nombre es Kass, y solía volverme loca. Yo juraba que era gritona, bulliciosa, y sencillamente pensaba “esta profesora está demasiado loca”. Pero poco a poco me fue ganando y creo que poco a poco yo también la gané a ella. Fue la primera persona en enseñarme a dar algo a cambio. Fue mi último año de colegio, cuando ella organizó a los profesores para que, a través de una venta de tortas, pudieran recolectar el dinero que yo necesitaba para las actividades a las que no podía acceder. Ella me enseñó a entender que está bien recibir, y que hay muchas maneras de dar a cambio.

¿Quién ha sido la mujer más influyente en tu vida?

Quienes me inspiran son quienes conocí en la escuela. Eran todas Latinas que estaban en el medio de algo, estaban construyendo la fuerza para sí mismas. Eso fue inspirador. Éramos muy parecidas, todas trabajando por lo mismo. Una de mis metas personales es asegurar que nos reconozcamos los unos a los otros y enfocarnos en nuestra labor como servidores como recordatorio no sólo de hacia dónde vamos sino también de lo que queremos ser.

¿Qué significa para ti ser latina en tu área? ¿Sueles ser la única mujer o Latina en la sala?

Frecuentemente suelo ser la única latina, la única joven y/o la única mujer, y es algo que suelo identificar. Es una línea muy delgada, un balance difícil de mantener porque aunque te representas a ti misma en ese momento o a tu organización, de una u otra manera funcionas también como símbolo. A menudo conozco personas que nunca han conocido a alguien de ascendencia latina. Y de repente tu comportamiento se transforma en algo observado con detenimiento e incluso juzgado, entonces cuando te encuentras en ese espacio es 100% necesario que tengas tanta seguridad en ti misma como competencia laboral. Porque puedes ser la persona más competente que haya pero si no confías en eso, nadie lo verá jamás.

¿Qué consejo profesional le darías a las mujeres jóvenes?

Mi consejo a las jóvenes latinas es que deben ser tan audaces como ambiciosas, sobretodo en Filadelfia. Cada Latina que conozco tiene un sueño. Nunca les falta ambición. Lo que he descubierto es que dentro de esa cultura nos falta educación – para con las jóvenes – sobre la audacia de lograr las metas. Porque si tengo una ambición pero mi audacia no existe, es un poco como un árbol que se desploma en el bosque, nadie sabrá que lo tienes.

¿Cuál crees que es el obstáculo más importante en el liderazgo femenino?

La manera en la que mi madre me crió aseguraba que siempre encontrarías barreras. Creo que encuentro una todos los días. Pero tiene más que ver con tu enfoque mental. Si crees que esa barrera va a impedirte llegar de un punto a otro, entonces será eso lo que controle tu hacer. Controlará tu comportamiento y lo que piensas. Cuando creo que he encontrado una barrera, me digo a mí misma “¿Es esto más fuerte que mi confianza en mí misma y lo que quieres hacer por tu comunidad?” Y cuando me doy cuenta de lo ridículo que suena, lo dejo ir y comienzo a hacer lo que debe hacerse.

¿Qué se puede hacer la aumentar el número de Latinas en tu área profesional?

Creo que mientras más diversifiquemos nuestra red, más diversificaremos nuestras perspectivas. Y creo que necesitamos un buen número de perspectivas en la mesa. Frecuentemente decimos que queremos y debemos apoyar a las mujeres y a las personas de color. Y creo que es eso lo que se necesita y que es fantástico, pero siempre y cuando el área de trabajo evolucione.

¿Algún talento secreto o pasatiempo? ¿Trabajo comunitario?

Mi vida profesional y mi vida personal son dos calles que van paralelas. Por mucho que intente trabajar en mi organización, siempre intento que Tiffany esté contenta con su trabajo y lo mantengo en el más alto de los estándares. Actualmente trabajo para la junta de Diversidad de Filadelfia y en el comité ejecutivo de la junta de directores del programa Mural Arts, que amo profundamente porque soy gran defensora de las artes. Así que definitivamente me mantengo ocupada.