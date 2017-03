Patria de Fernando Aramburu: Sin víctimas ni verdugos

Fernando Aramburu es un poeta, ensayista y novelista que nació en San Sebastián, España, en 1959. Hasta la fecha tiene publicadas más de veinte obras y ha recibido varios premios de importancia, incluido el de la Real Academia y el Mario Vargas Llosa NH por su colección de cuentos Los peces de la amargura en 2008. Pero su mayor éxito crítico y editorial ha sido por su última novela Patria, elegida como el libro del año 2016 por los críticos del ABC Cultural, y va por la novena edición con más de 100,000 ejemplares vendidos.

Patria (Barcelona, Tusquets, 2016) es una novela apasionada y apasionante sobre los efectos de ETA en el pueblo vasco, aunque ninguno de los muchos personajes que pueblan sus seiscientas y pico páginas sea una simple víctima ni verdugo. ETA es el grupo terrorista vasco Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad) que causó más de ochocientas muertes desde su fundación en 1959 y su alto el fuego definitivo en 2011, además de numerosos atentados, secuestros y otros actos terroristas.

Narrada mayormente en tercera persona en 125 capítulos titulados, la acción se centra en dos familias vascas durante los años de una de las treguas declaradas por ETA. Bittori es la viuda de Txato, un industrial que es asesinado por no pagar el chantaje requerido por la organización terrorista. En su papel de la figura matriarcal que no puede olvidar ni perdonar el crimen cometido contra su esposo, Bittori puede parecer una persona loca, pero su caracterización, como la de los demás personajes, nos sorprende por su complejidad. Sus obsesionantes visitas al cementerio para hablar con su difunto esposo y su vuelta al pueblo donde vive la familia del asesino son dramáticas. Los hijos de Bittori y Txato son igualmente complejos; Xabier es un médico, quien aparentemente ha superado la tragedia familiar, pero que se esconde tras la bebida y es incapaz de formar lazos afectivos duraderos. Nerea, su hermana, está todavía más afectada por la situación y, marcada por la ley del silencio, no asiste ni al entierro de su padre por miedo a ser identificada ante sus amistades.

La familia antagonista formada por Miren y su esposo Joxián, con sus tres hijos está igualmente bien caracterizada. Miren lleva la voz cantante en su casa y es ella quien mantiene el contacto con Joxe Mari, el hijo terrorista encarcelado lejos del País Vasco por la Ley de Dispersión. Arantxa, su hermana, es un personaje inolvidable, afectada no solo por la situación familiar, sino por un ictus que la ha dejado incapacitada y a la merced de los demás. Gorka, el otro hijo, es también un personaje de interés; un escritor que consigue escapar de la presión terrorista, y demuestra su amor por el País Vasco a través del euskera, el lenguaje regional que estudia y aprende. Él podría ser un alter-ego del autor, puesto que Aramburu nos dice en una entrevista que “por determinadas razones” no entró en la organización de ETA; tal vez por haberse criado en una ciudad, San Sebastián, en lugar de un pueblo pequeño donde el control sobre los jóvenes fue mucho mayor (el confidencial.com/cultural).

El argumento se desarrolla cronológicamente, con frecuentes incursiones en el pasado que profundizan en las vidas de los protagonistas; a pesar de la paz oficial de ETA en ese momento, no hay paz ninguna en sus vidas privadas. El suspense sobre los hechos exactos del asesinato de Txato y si fue Joxe Mari o no quien perpetró el crimen enganchan completamente al lector.

Este interés en las vidas privadas de las personas, en lugar de los hechos históricos se puede relacionar con la teoría de otro escritor vasco, Miguel de Unamuno (1864-1936). Unamuno define la verdadera “Historia”, como la vida cotidiana de las personas o la “Intra-historia”, no la historia oficial que se encuentra en los libros de texto con mayúsculas. En contraste a Patria y su énfasis por lo cotidiano en lugar de lo político, se podría mencionar el libro de memorias de otro escritor, diplomático y político, Javier Rupérez, Secuestrado por ETA (Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1991), donde el énfasis está en las negociaciones de las figuras políticas de la época desde el Presidente del gobierno, Adolfo Suárez, hasta el mismo Papa, Juan Pablo II.

El lenguaje en Patria es aparentemente sencillo; Aramburu nos dice que “Debía evitar a toda costa que un analfabeto se expresara como un catedrático de filosofía” (el confidencial.com/cultural). Pero tiene varios rasgos particulares. Por ejemplo, a menudo se usa la barra entre palabras para atraer el interés del lector; dice el narrador sobre Joxe Mari en la cárcel: “Le dio en un repente de rabia/desesperación, de asco/congoja, un puñetazo a la pared” (864). Igualmente se utilizan muchos vocablos del euskera que le da un toque realista al lenguaje, inclusive hay un extenso glosario al final del libro. Otro rasgo lingüístico sobresaliente son las frases cortadas por las preposiciones: “Nerea se explayaba en peripecias turísticas (entramos en, fuimos a, pasamos por)” (205).

Unos temas importantes en la novela son el olvido y el perdón. Parece ser más fácil llegar al primero que al segundo. Nerea asiste a unas sesiones de encuentros restaurativos en la cárcel y Bittori le escribe unas cartas muy emotivas a Joxe Mari con la esperanza de que él le pida perdón. Es de notar el papel de la iglesia católica en esa sociedad; el cura del pueblo es el portavoz de los valores tradicionales y nacionalistas. La aparente sencillez del título del libro, Patria o tierra natal, se refiere precisamente a ese nacionalismo desaforado.

En España el terrorismo de ETA ha sido ampliamente tratado en la pantalla; hay más de treinta documentales y largometrajes dedicados a este tema. Sin embargo hay muy pocas novelas; es como si la ley del silencio también se hubiera extendido a la literatura. Nos dice Aramburu en una entrevista: “Los novelistas hemos sido los últimos en llegar, somos los destinados a dejar las palabras perdurables sobre lo ocurrido en Euskadi todos estos años” (el confidencial.com/cultural).