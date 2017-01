Lin-Manuel Miranda reacciona a su nominación al Óscar: “Es una locura”

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, nominado hoy al Óscar a la mejor canción por el tema “How Far I’ll Go”, de la cinta animada de Disney “Moana”, dijo que ese reconocimiento “es una locura” para alguien que creció “memorizando los monólogos musicales de Billy Crystal”.

“Gracias a la Academia Cinematográfica de las Artes y las Ciencias. Muchas gracias. Pasé una buen parte de mi infancia memorizando los monólogos musicales de Billy Crystal en los Óscar, así que esto es una locura”, indicó Miranda en un comunicado.

“Ver ‘The Little Mermaid’ cambió mi vida a los 9 años, así que trabajar en ‘Moana’ con sus directores, Ron Clements y John Musker, ha sido un sueño hecho realidad. Comparto este honor con ellos, con mis compañeros compositores Opetaia Foa¹i y Mark Mancina, y con toda la familia Disney”, agregó.

Miranda competirá por la estatuilla frente a las canciones “Audition (The Fools Who Dream)” y “City of Stars”, ambas del filme “La La Land”, el tema “Can’t Stop The Feeling” de la cinta “Trolls” y “The Empty Chair” del documental “Jim: The James Foley Story”.