El viaje de Juana

En el año 2002 Juana Medina llegó a Estados Unidos con intención de empezar a trabajar como fisioterapeuta, la carrera que había estudiado en su Bogotá natal. Sin embargo, se topó con tantos problemas para convalidar los títulos académicos, que al cabo de dos años, decidió dejar el tema y ponerse a estudiar diseño y animación.

“Me ha gustado dibujar desde muy pequeña”, explica por Skype esta joven ilustradora colombiana residente en Washington DC, donde compagina su labor de ilustradora con la de profesora de animación en la George Washington University.

Medina nunca imaginó que su decisión de cambiar de carrera sería un acierto tan grande. Diez años después de graduarse en la Rhode Island School of Design (RISD), la artista acaba de ganar uno de los premios de literatura infantil para autores latinos más reconocidos de Estados Unidos: El Pura Belpré Award, un galardón anual concedido por la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) desde 1996 a aquellas obras que ensalcen la diversidad y riqueza de los valores hispanos.

Un abrazo y espabílense

“Es un libro totalmente autobiográfico”, explica Medina en referencia a la obra premiada, Juana & Lucas. El libro, dirigido a niños entre siete y nueve años, narra la historia de una niña colombiana llamada Juana que viaja por primera vez a los Estados Unidos en compañía de su abuelo y de su perro. Juana está emocionada porque visitaran un parque de atracciones y podrá conocer a su superhéroe favorito, Astroman. Pero antes de emprender el viaje, tendrá que estudiar algo de inglés.

“Cuando era chica, mis padres dijeron que me llevarían a Disney World. Era mi primer viaje a los Estados Unidos y estaba muy ilusionada con poder conocer a Mickey Mouse, pero mi madre me decía que Mickey solo hablaba inglés, y que por tanto, tenía que aprender inglés. Yo me quejaba todo el rato: el dizque inglés, le llamaba yo”, recuerda Juana Medina. “Después llegamos a Disney World y resultó que Mickey Mouse casi no se movía, y ni siquiera hablaba”, añade, riendo.

A la protagonista del libro le ocurre lo mismo. Al llegar a Estados Unidos, la niña colombiana se da cuenta de nada es tan perfecto como imaginaba: “Astroman le da un abrazo y eso es todo”, dice la autora.

Para Juana Medina, hay una conexión entre lo que ocurre en su cuento y la realidad de los inmigrantes latinos que llegan a los Estados Unidos soñando con el “American Dream.” “Estados Unidos es un país que de una abrazo al llegar, pero luego debes espabilarte por tu cuenta”, dice.

Hablar español, motivo de orgullo

La autora también quiso resaltar en su libro que la protagonista regresa a Bogotá tras las vacaciones, “porque no todos los latinos vienen a Estados Unidos para quedarse. Aunque yo soy un mal ejemplo”, bromea.

Medina lleva quince años viviendo en Estados Unidos y de momento no tiene intención de regresar a su país. Le espera un año de nuevos proyectos, como los dibujos que prepara para ilustrar el poemario del poeta chicano Juan Felipe Herrera, laureado por el Congreso de Estados Unidos en 2015.

“Nunca pensé que los libros infantiles acabarían siendo mi profesión”, admite la artista, que hasta ahora se había dedicado más a los proyectos de juego y animación, o a ilustraciones para niños más pequeños.

Juana & Lucas (el nombre verdadero de un perro que tuvo la autora cuando era chica) va dirigido a niños que ya han aprendido a leer, “aunque no leen de corrido completamente. “La idea es que sea una introducción a la lectura, que cojan el gusto a leer y se familiaricen con algunas palabras en español”, dice. “Pero también era importante para mí que no se clasificase como un libro solo para niños latinos”, señala.

El motivo de introducir palabras en inglés y en español es que aprendan a valorar la riqueza del bilingüismo y la pluralidad cultural. Y en el caso de las familias latinas, para que entiendan que ser bilingüe sea un motivo de orgullo.

“En mis tours por las escuelas de país he detectado que los hijos de muchas familias hispanas se avergüenzan de reconocer en público que hablan en español”, se lamenta Juana que, animada por el premio, ya está trabajando en un segundo episodio de Juana & Lucas.

Carrera de obstáculos

“Creo que es bueno que existan este tipo de premios específicos para autores latinos, ya que sirven de ejemplo de éxito para la comunidad. Ayudan a difundir el mensaje de pueden ser escritores, ilustradores o lo que quieran. He visto que los inmigrantes latinos todavía topan con bastantes resistencias para poder triunfar”, dice.

Alrededor del 25% de los estudiantes de las escuelas públicas americanas son de origen hispano, mientras que solo el 3% de los libros infantiles publicados son de autores o ilustradores latinos, ssegún cifras de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) citadas en un reportaje de la N.P.R.

El premio Pura Belpré, fundado por el ALA en homenaje a la primera bibliotecaria latina de la New York Public Library, premia las obras de escritores e ilustradores hispanos cuyas obras constituyen un reflejo, afirmación y celebración de la experiencia cultural hispana en la literatura infantil. “Pura Belpré hizo un trabajo increíble”, concluye Medina.

La labor de Pura Belpré

Nacida en Cidra, Puerto Rico, Pura Belpré (1899-1982) fue la primera bibliotecaria hispana de la New York Public Library. Empezó los estudios de Magisterio en la Universidad de Puerto Rico, pero al emigrar a Nueva York en 1920 abandonó su objetivo de convertirse en maestra para empezó a trabajar en una biblioteca pública. Pura Belpré concentró parte de sus esfuerzos como bibliotecaria y recitadora de cuentos en atraer a la comunidad latina a las bibliotecas públicas, rompiendo el tabú de que las bibliotecas solo ofrecían contenido en inglés.

Tras una larga experiencia como asistente del departamento de español en la biblioteca pública de Harlem, en la 115th), Belpré fue finalmente contratada por la New York Public Library, convirtiéndose en la primera empleada Boricua de la institución. Entre sus logros destaca la implementación de sesiones de estudio bilingües en la sede de Harlem, la adquisición de libros en español y la celebración de festividades latinas, como el Día de los reyes Magos.

Tras su muerte, en 1982, la biblioteca pública de la 115th en Harlem sigue siendo un centro cultural de referencia para la comunidad latina, especialmente portorriqueña, de Nueva York. También gracias a Belpré, muchas bibliotecas de Nueva York tienen hoy más recursos y actividades educativas en español.

En el 2011 se publicó Pura Belpré: Storyteller, un documental sobre la vida de Pura Belpré, disponible en el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College.