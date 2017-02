El Excavador de Personalidades

No deja de ser un reto escribir el perfil de un autor que se define a sí mismo como un especialista en retratar personas. Es el caso de Julio Villanueva Chang, escritor y periodista peruano, autor de biografías de Gabriel García Márquez, el tenor Juan Diego Flórez o el famoso cocinero Ferran Adrià.

Nacido en Lima en 1961, Villanueva empezó a escribir de joven, para poco a poco convertirse en uno de los periodistas mejor considerados de Latinoamérica. Ganador del premio del Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por sus crónicas, en 2001 decidió fundar la revista literaria Etiqueta Negra, considerada el equivalente del New Yorker latinoamericano. Su idea era apostar por el periodismo narrativo y bien documentado, que hiciera frente a la amenaza de Internet y a la tiranía de la inmediatez informativa.

Quince años más tarde, Etiqueta Negra ha conseguido convertirse en una revista literaria de referencia en Latinoamérica y las crónicas y Villanueva se ha convertido en uno de los periodistas más respetados del continente hispano. Gracias a su experiencia como cronista y redactor de perfiles, Villanueva se pasa medio año viajando por el mundo para impartir su taller de escritura de perfiles con el título De cerca nadie es normal.

“Un escritor de perfiles es un excavador de personalidades”, dijo Julio Villanueva Chang en una conferencia reciente en Barcelona, primera y última parada de su tour de un mes y medio por Europa.

Un escritor de perfiles es un excavador de personalidades

Si algo sobresale a primera vista de la personalidad de este autor peruano es que se trata de un viajero empedernido. “A mis amigos de Barcelona les divierte que venga de tan lejos a tomarme unos tragos con ellos”, bromeó. De Barcelona se fue a Praga, Cracovia, Varsovia, Málaga y finalmente, Madrid.

Empujado por su curiosidad periodística y personal, Villanueva tiene contactos en todas partes, un requisito básico para ser un buen escritor de perfiles, ya que para “explorar un personaje desde todas sus caras a veces hay que hablar con mucha gente. “Hay que saber lo que hace, lo que dice, pero también lo que oculta. Y para eso hay que indagar en lo visible y lo invisible”, explicó el autor.

Villanueva aplica los mismos parámetros para cada crónica, aunque ello le conlleve meses, quizás años, antes de terminarla. Recuerda que cuando empezó a escribir el perfil del escritor colombiano Gabriel García Márquez se encontró con que el Gabo no concedía entrevistas. “Necesitaba encontrar una persona diagonal a ella. Así que probé con su dentista”, explicó Villanueva, apartando de un manotazo el largo flequillo que le caía sobre la frente. “Con Picasso hicieron lo mismo, pero con su barbero”, añadió.

La serie de entrevistas con el dentista de García Márquez empezaron en 1999, y no terminó hasta tres años después. Con la información que sonsacaba al dentista, fue perfilando la personalidad del autor, y hasta llegó a saber cuántas caries tenía. (Y a ver una de sus muelas, que el dentista guardaba en una bolsita de terciopelo).

“Un perfil supone un riesgo, puede alterar la reputación de una persona pública. “No hay una policía de la moral que diga no lo que tienes que poner o lo que no.” comentó Villanueva.

Hijo de immigrantes

En el mundo hay personas que ocultan mucho y otras que ocultan poco. Villanueva, por ejemplo, admite que hasta hace poco él no hablaba demasiado de su pasado chino, ni de su abuelo materno, un inmigrante que llegó a Perú procedente de Cantón en 1889.

“No viajé a China hasta el año pasado. Me pasé un mes entero, fui a Cantón, a Shanghái, a Pequín... Era un lugar en el que quería perderme”, explicó. China le pareció un lugar a la vez remoto, a la vez familiar, y le fascinó.

“Soy hijo de inmigrantes”, reconoció. Cuando Villanueva habla de su abuelo, los ojos le brillan de ilusión: “Mi abuelo debió ser un chino raro”, añadió, riendo. “Se ocupaba de los asuntos funerarios cada vez que moría alguien en la comunidad china de Lima. Pero bailaba foxtrot, hablaba español… ¿Se imaginan a un chino bailando foxtrot?” bromeó.

Mi abuelo debió ser un chino raro

Otro de sus perfiles más conocidos es el que escribió sobre el célebre cocinero catalán Ferran Adrià, titulado Un extraterrestre en la cocina. Para escribirlo, Villanueva pasó mucho tiempo en la cocina de El Bulli observando al cocinero autodidacta trabajar. En un momento dado, presenció cómo se rompía un plato en la cocina del restaurante, detalle que no omitió. “En un restaurante que busca la perfección hasta en sus actos microscópicos, romper un plato no es un simple asunto de mal agüero. Es la caída del equilibrista durante el show”, escribió en su perfil.

Hace dos años, Babelia, el suplemento literario de El País, le encargó entrevistar al productor musical y ex músico de los Talking Heads David Byrne en Nueva York, que acababa de publicar el libro How music Works. “Éramos solo dos periodistas. Me preguntaron si quería ser el pimero o el segundo en entrevistarle. Dije el segundo y fue una gran idea, porque no tuve el tiempo limitado y pude quedarme hablando con él largo y tendido”, recordó Villanueva en Barcelona.

El tiempo que haga falta

Para el autor colombiano, el tiempo es fundamental para el buen periodismo. Su firme oposición al nuevo modelo informativo de noticias rápidas e información inmediata sigue siendo la filosofía principal de Etiqueta Negra.

“Lo que me importa es saber cómo hacemos para que alguien se conmueva con una frase. Nuestra labor es conseguir que algo que en principio podía parecer de poco interés se acabe convirtiendo en algo interesante» dijo Chang en una entrevista con Yorokobu en 2015.

Para captar el interés del lector, el título es fundamental, según Chang. Por eso, lo primero que escribe Chang es el título. Durante todo el proceso le servirá de «faro intermitente» y de «promesa». Después redacta un subtítulo, que siempre tiene forma de pregunta. "Si el título es el anzuelo, el subtítulo debe ser el ancla", dijo. En su perfil sobre Juan Diego Flórez, por ejemplo, la fórmula queda así: El tenor que no sabía silbar.¿Por qué uno de los divos más revoltosos de la ópera se porta tan bien en casa de su mamá?

El director de Etiqueta Negra tiene fama de ser un editor estricto y perfeccionista, obsesionado con que cada crónica esté bien documentada y no queden cabos sueltos. «Un editor», indica, «es un ignorante experto en preguntar». Entre sus últimos trabajos como editor está la edición de la biografía de Messi escrita por el periodista argentino Leonardo Faccio, traducido hoy a trece idiomas.

Por otro lado, Chang da numerosos talleres para editores y reporteros de once países, entre ellos periódicos como O Globo y El Faro.net; y revistas como Gatopardo y Soho.