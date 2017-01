Meryl Streep canta las verdades en los Golden Globes

Muchas personas esperan la alfombra roja y el espectáculo de eventos como los Oscar, los Emmy o los Golden Globes.

La moda, el quién-es-quién y la meritocracia hollywoodense, siempre han sido la comidilla de los titulares el día después.

Pero esta vez el momento destacado fue el discurso de una de las actrices con más trayectoria y reconocimiento en la empresa cinematográfica estadounidense: Meryl Streep.

Tras la cálida introducción de Viola Davis, Meryl Streep subió al escenario y agradeció enfáticamente las muestras de afecto y el reconocimiento a su inmenso trabajo; después de un cariñoso “por favor tomen asiento”, inmediatamente se dirigió a la audiencia en un tono afónico – que atribuyó a “lamentos y gritos” durante el pasado fin de semana – e inició su discurso diciendo que había “perdido la cabeza a principios de año” por lo que debía leer un papel que, tras breves segundos, olvidó por completo.

“Gracias al Hollywood Foreign Press. Todos en esta sala pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de la sociedad Americana actual. Piénsenlo: Hollywood, extranjeros y la prensa”.

Streep inició así un rápido recuento de los orígenes de varios de los actores más famosos presentes en la sala, recordando que todos provenían no sólo de sectores humildes del país, sino también del extranjero, incluso haciendo un guiño a sus certificados de nacimiento.

“Así que Hollywood está repleto de forasteros y extranjeros, y si los echamos a todos ustedes no tendrán nada más que ver sino fútbol y artes marciales mixtas, que de arte no tienen nada”.

La continuación del discurso de Streep fue incluso más incisivo, pero no por ello menos importante (de hecho, fue realmente éste el mensaje de su discurso): el rol social del actor hollywoodense como comunicador.

“El único trabajo de un actor es entrar a la vida de las personas que son diferentes a nosotros y permitirles a ustedes (señala a la audiencia) entender cómo se siente eso”.

Desde su perspectiva como actriz con experiencia, reconoció que la mejor actuación del año – y no justamente por buena sino por impactante - no fue precisamente la de un colega, sino la del Presidente Electo, Donald J. Trump cuando, durante una concentración de campaña en Noviembre 2015, se mofó de Serge Kovaleski, un reportero del New York Times quien tiene una condición de movilidad especial.

“No puedo sacar esa imagen de mi cabeza, porque no sucedió en una película, esto fue en la vida real. Este instinto de humillar, cuando es modelado por alguien en la plataforma pública, alguien poderoso, se filtra en la vida de todos nosotros, porque de una u otra manera pareciera dar permiso para hacerlo. El irrespeto invita a más irrespeto, la violencia incita a más violencia. Cuando los poderosos utilizan su posición para abusar de otros, todos perdemos.”

La actriz procedió a dirigirse a la prensa, reconociendo no sólo su labor sino su importancia en el momento actual del mundo. Recalcó asimismo la necesidad de la prensa de hacerse responsable por su trabajo y por el valor de lo que comunican, e invitó tanto a la Hollywood Foreign Press Association como a todos los presentes, a sumarse al comité de protección al periodista a quien “necesitaremos más adelante, y quienes nos necesitarán para salvaguardar la verdad”.

Nacida en Summit, New Jersey en 1949, Meryl Streep es considerada la mejor actriz de su generación, no sólo por la evolución de sus roles sino por la mágica capacidad de adaptación que posee para los requerimientos de cada film.

Interpretación, voz, acento y personalidad, han sido sus herramientas para escalar en una de las empresas más competitivas del mundo. Y su éxito no sólo se evidencia en las 19 nominaciones al premio de la Academia, sino en su trabajo en sí mismo.